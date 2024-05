Didi Modder et Zian Mouchet ont remporté Nods-Chasseral

Les grimpeurs étaient à l’honneur jeudi, lors de la première manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises entre Nods et Chasseral. 63 cyclistes ont participé à l’épreuve de 9,6 kilomètres avec un dénivelé positif de 660 mètres. Chez les hommes, c’est le jeune Zian Mouchet qui s'est imposé en 25’23'', devant le Bernois Noah Schriber (25’44'') et le Neuchâtelois Léo Garnier (25’57''). Côté féminin, c’est la Lausannoise Didi Modder qui a enlevé la victoire en 32’31'', suivie des Bernoises Carolin Barbey (32’31'') et Ainura Gut (34’39'').

La prochaine du Trophée des Montagnes neuchâteloises, c’est Travers-Le Soliat, le vendredi 31 mai. /comm-swe