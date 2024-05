Alexandre Balmer a signé, cap sur le Tour de Suisse

C’est fait. Alexandre Balmer s’est entendu avec l’équipe italienne Corratec-Vini Fantini, une formation de deuxième division mondiale, avec laquelle le coureur cycliste chaux-de-fonnier était en contact depuis plusieurs mois et qui participera notamment au Tour de Lombardie, le 12 octobre. Cette équipe a « vraiment un bon programme de courses, trois autres coureurs suisses (les Romands Valentin Darbellay et Antoine Debons, ainsi que l’Alémanique Jan Stöckli) dans ses rangs et je pourrai jouer ma carte », se réjouit le puncheur, qui a signé son contrat le 6 mai, deux jours après son 24e anniversaire.