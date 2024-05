Alexandre Balmer et Pauline Roy assurent le spectacle à Hauterive

Pauline Roy souveraine

Côté féminin, il n’y a pas eu de surprise sur les hauteurs d’Hauterive ce dimanche. La favorite neuchâteloise Pauline Roy a parfaitement tenu son rang en bouclant l’épreuve en 1h40’51’’. Elle a devancé Élodie Python et Ilona Chavaillaz de respectivement six et dix minutes.





Un parcours « attractif »

Au total, plus de 400 courageux répartis dans plusieurs catégories ont pris le départ de cette 31e édition du Roc du Littoral. Une satisfaction pour les organisateurs qui ont vu la course de VTT de Planeyse passer à la trappe il y a quelques semaines, et pris le pari de revoir le tracé du parcours principal cette année. « On a voulu rendre le parcours plus attractif, un peu plus dur physiquement aussi », explique le président du comité d’organisation, Yannick Sarret.