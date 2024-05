Deux vététistes neuchâteloises au sommet de la descente

Le gratin de la descente VTT comprend non pas une, mais deux Neuchâteloises, Camille Balanche et Lisa Baumann. La Locloise de Bienne et l’athlète de Montalchez prendront part à la première manche de la Coupe du monde de la discipline, du 3 au 5 mai à Fort William. Les deux kamikazes du VTT se présenteront en Ecosse avec des curriculum vitae bien différents. Venue sur le tard à la discipline, sportive polyvalente, Camille Balanche affiche un palmarès bien fourni : sacrée championne d’Europe en 2019, et du monde une année plus tard, cette ancienne hockeyeuse a aussi terminé en tête du classement général de la Coupe du monde en 2022. A 34 ans, elle figure désormais parmi les concurrentes plus âgées du circuit.





Douze ans plus jeune

Lisa Baumann est de douze ans sa cadette. Elle est peut-être sur les traces de son illustre ainée, après avoir enlevé la médaille de bronze des championnats d’Europe de l’an dernier. Elle peut aussi se targuer de porter un maillot arc-en-ciel sur les épaules : elle a décroché l’or du slalom parallèle des premiers championnats du monde officiels de snowbike, placé sous l’égide de l’UCI, l’Union cycliste internationale. C’était le 11 février à Châtel, en France voisine. L’attrait pour cette discipline relève encore du confidentiel, mais Lisa Baumann a démontré qu’elle avait des références à faire valoir. L'avenir est devant elle. Camille Balanche, elle, revient de loin. Il y a huit mois, elle s'était gravement blessée lors d'une chute.





Préparation aux Antipodes

Aujourd'hui, la Locloise de Bienne estime avoir retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, ou presque, après s’être préparée au mois de février en Nouvelle–Zélande : « A cette période, c’est l’été là-bas et il fait beau. J’essaie de m’y rendre chaque année. Il y a beaucoup de Bike Park d’ouverts. Cela m’a permis de me remettre dedans », relève l’ancienne championne du monde.