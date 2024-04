Alexis Cohen aspire au professionnalisme

C’est l’ouverture du palmarès d’un cycliste qui vise le professionnalisme : Alexis Cohen s’est imposé dimanche en Valais lors du Grand Prix La Berra Immobilier, 53e Mémorial Jean Luisier, au nez et à la barbe de la crème des amateurs helvétiques. Le coureur belge de Savagnier s’est offert un raid solitaire d’une cinquantaine de kilomètres, avant de lever les bras au ciel, au cœur de Saillon, au terme de 158 kilomètres vallonnés. « Sur le moment à l’arrivée, je n’ai pas vraiment ressenti ce que j’avais réalisé. J’avais tellement de fatigue, je me suis juste écroulé ». Alexis Cohen a précédé son coéquipier Arnaud Tissières de 42 secondes : « Dans l’ultime bosse, je n’avançais plus. Je savais que j’avais une minute et demie d’avance. Cela ne pouvait pas revenir. Mais j’ai regardé au moins cinq fois derrière moi. Je ne pouvais pas y croire ».