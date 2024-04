L’édition 2024 de la VTT Planeyse annulée

La course VTT de Planeyse passe à la trappe. L’édition 2024 devait se tenir le 14 avril, elle a été annulée à douze jours de la manifestation. La cause principale : le manque d’inscriptions. Moins de 80 cyclistes avaient manifesté leur intérêt, alors que les organisateurs en avaient besoin d’au moins 200, pour éviter les chiffres rouges. « En dessous de 200 personnes, ce n’est pas rentable » explique Claude Nicati, membre du comité du Vélo-Club Vignoble Colombier. « C’est un crève-cœur pour tous ceux qui se sont inscrits. Mais il y a aussi la crainte pour la suite : cette course, on veut la réorganiser. On souhaite que les gens nous fassent confiance, donc on devra penser la chose ». Claude Nicati n’écarte pas la proposition d’un format différent, sans forcément déjà savoir lequel.