Justin Paroz l’emporte à Marin

Justin Paroz impose sa loi. Le cycliste de Colombier a remporté la troisième étape des Classiques du Littoral dimanche à Marin. Il a bouclé l’épreuve de 80 kilomètres en 2h24’32’’ pour devancer Nicolas Lüthi et Philippe Legros. Au classement général, à une épreuve du terme de ces Classiques du Littoral, Nicolas Lüthi reste en tête avec 860 points. Il compte 17 unités d’avance sur Nils Correvon et 57 points de marge sur Philippe Legros.





Coup double chez les dames

Côté féminin, Dounia Challandes fait coup double. Elle a parfaitement profité de l’absence de Pauline Roy, gagnante des deux premières manches, pour s’adjuger la victoire d’étape devançant sur le podium Lauriane Blum et Inès Schmid. Dounia Challandes en profite également pour prendre les commandes au classement général. Elle compte 801 points, soit 60 de plus qu’Inès Schmid et 62 de plus que Vinciane Cols, ses deux plus proches poursuivantes.

L’ultime parcours de ces Classiques du Littoral se disputera le dimanche 24 mars, toujours à Marin, mais sur 100 kilomètres. /gjo