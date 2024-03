Nicolas Lüthi encore et toujours

Les conditions étaient idéales pour les 110 cyclistes qui se sont élancés de Marin, dimanche, au départ de la première manche des Classiques du Littoral. Après l’habituelle neutralisation du début de course, un groupe de quatre coureurs s’est rapidement détaché et ne sera plus revu par le peloton. Dans le sprint final, Nicolas Lüthi a imposé une fois de plus sa pointe de vitesse au terme des 50 kilomètres d’un parcours légèrement modifié. Le sociétaire du CC Littoral a aisément pris la mesure de Nils Correvon et Philippe Legros. La Chaux-de-Fonnière Pauline Roy l’emporte chez les dames devant Naïka Racheter. Succès en juniors de Mathieu Cyvoct.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la deuxième manche qui se tiendra dimanche 10 mars sur 70 kilomètres. /mne