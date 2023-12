Un Neuchâtelois se fait un nom en cyclo-cross

Le cyclo-cross, une discipline un peu folle

Selon Wikipédia, le premier championnat du monde masculin de cyclo-cross a été organisé en France en 1950. Mais aujourd’hui, c’est en Belgique que cette discipline est la plus pratiquée. Et pour Matteo Oppizzi, ce pays représente le haut niveau : « Je suis allé chercher de l’expérience en Belgique parce que c’est là-bas qu’il y a les plus grosses courses. », précise-t-il. Cette discipline peu connue du grand public fait quelque peu office de cirque blanc au monde du vélo puisque les compétitions de cyclo-cross se déroulent durant la mauvaise saison : « Le cyclo-cross c’est pas compliqué : un vélo de route avec des pneus de VTT, de la boue, du sable, de la neige, des escaliers. En fait, tout ce qui est possible et imaginable fait partie de ce sport. », lance Matteo Oppizzi le rire dans la voix. C’est donc au milieu de tous ces éléments répartis sur un parcours compact de quelques kilomètres que le jeune homme s’épanouit.