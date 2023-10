Nicolas Bialon en quête de sommets

La chute et des questions

Au printemps dernier, alors que le cycliste de Montalchez participe à une classique italienne, il se fracture la rotule sur une lourde chute. « Ça a été l’une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là », explique Nicolas Bialon. Mais finalement, après plusieurs mois de galère, il retrouve son niveau et remporte ce titre national du contre-la-montre. « C’était un vrai soulagement », souligne le jeune homme.