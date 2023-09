Lisa Baumann, nouvelle perle de la descente VTT

Après avoir pris part aux championnats du monde juniors de cross country en 2018 à Lenzerheide, Lisa Baumann a finalement avoué une certaine lassitude pour cette discipline : « La descente, c’est plus fun », raconte-t-elle les yeux brillants de plaisir. « J’ai toujours aimé être un peu casse-cou ». Lisa Baumann est toutefois consciente qu’en descente, il faut parfois prendre des risques pour être tout devant : « Aux Gets, cela a bien failli passer, mais je suis tombée ». La vététiste de Montalchez estime qu’elle doit surtout progresser physiquement et acquérir de la force dans les bras pour tenir le choc durant l’intégralité d’une course : « Je perds surtout du temps sur la fin du parcours ».