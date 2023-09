Pauline Roy s'impose avec la manière

Pauline Roy termine en beauté. La cycliste neuchâteloise a remporté l’ultime étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises mercredi sur un parcours de 7,2 kilomètres pour 370 mètres de dénivelé entre Le Locle et Som-Martel. Déjà gagnante des cinq premières épreuves, Pauline Roy a une nouvelle fois dominé les débats en franchissant la ligne en 19’45’’. Elle a terminé avec 1’37’’ d’avance sur Tess De Almeida et 3’30’’ sur Siham Es-Saddy. La Neuchâteloise remporte ainsi sans discussion le classement général de cette compétition avec un bilan parfait de six victoires en autant de courses.





Deuxième succès pour Cohen, le titre pour Paroz

Chez les hommes, cette dernière étape a souri à Alexis Cohen. Le Vaudruzien s’est imposé en 16’05’’, juste devant Justin Paroz et Noah Schrieber qui terminent respectivement à 7’’ et 12’’ du vainqueur. Deuxième de l’épreuve, Justin Paroz conserve sa place de leader du général et remporte cette édition 2023 du Trophée des Montagnes neuchâteloises. /gjo