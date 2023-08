Justin Paroz et Pauline Roy confirment encore

Justin Paroz et Pauline Roy intouchables. Les deux cyclistes neuchâtelois ont dominé mercredi la 5e et avant-dernière étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Sur les 4,5 kilomètres et les 407 mètres de dénivelé du parcours reliant Pierre-à-Bot à Chaumont, Justin Paroz s’est montré le plus rapide. Il a franchi la ligne d’arrivée en 15’39’’, signant au passage le record du tracé. Le Neuchâtelois devance de 16’’ Alexis Cohen. Loïc Noël complète le podium en terminant à 50’’ du vainqueur.





Pauline Roy reçue 5 sur 5

Sur le même parcours, Pauline Roy a poursuivi son sans-faute en empochant une cinquième victoire en cinq courses. Elle a rejoint Chaumont en 20’15’’ et devance de 3’54’’ sa poursuivante Siham Es Saddy et de 4’51’’ Gioia Simon.

Au général, Pauline Roy et Justin Paroz confortent leur place de leader avant l’ultime étape prévue le mercredi 6 septembre. Un dernier parcours tracé sur 7,2 kilomètres entre Le Locle et Som-Martel. /gjo