Leaders solides au Trophée des Montagnes neuchâteloises

Justin Paroz et Pauline Roy ont encore consolidé leur première place en tête du classement du Trophée des Montagnes neuchâteloises de cyclisme. Sous la pluie, ils ont dominé la quatrième manche disputée samedi entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds : une ascension de 9,6 km pour 470 mètres de dénivellation. Justin Paroz s’est imposé en 25’49’’ devant le Vaudois Léo Garnier et le Neuvevillois Vincent Wisard.

La Chaux-de-Fonnière Pauline Roy était sans rivale dans la course féminine. Elle a gagné en 30’’33 avec plus de cinq minutes d’avance sur La Brévinière Gioia Simon.

La cinquième étape de ce trophée se tiendra mercredi 30 août à l’enseigne de Pierre-à-Bot – Chaumont. /mne