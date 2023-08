Alexis Cohen et Pauline Roy vainqueurs à la Vue-des-Alpes

Trois à la suite pour Alexis Cohen. Déjà vainqueur en 2021 et en 2022, le cycliste vaudruzien a remporté un nouveau « Ruban Bleu » mercredi soir. Il s’est imposé lors de la troisième étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises entre Valangin et la Vue-des-Alpes. Alexis Cohen a avalé les 9,8 kilomètres et les 630 mètres de dénivelé du parcours en 26’00’’. Il devance de 6’’ le leader du classement général, Justin Paroz. Gabriel Sintes complète le podium à 1’25’’ du vainqueur de l’étape.





Pauline Roy intouchable

Chez les dames, Pauline Roy a triplé la mise. Après avoir remporté les deux premières courses de ce Trophée des Montagnes neuchâteloises, la régionale a une nouvelle fois franchi la ligne d’arrivée en tête. Elle s’est imposée en 32’47’’. Pauline Roy a devancé Karin Haenni de 15’’ et Sybille Erdmannweidner de 5’10’’. La Neuchâteloise poursuit ainsi son sans-faute et conforte sa place de leader du classement général.

La prochaine étape de ce Trophée des Montagnes 2023, aura lieu samedi déjà entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds. /gjo