Valère Thiébaud loin du compte

Pas d’exploit pour Valère Thiébaud. Le Neuchâtelois a terminé au 27e et dernier rang des qualifications de l’épreuve de poursuite individuelle dimanche lors des championnats du monde de cyclisme sur piste. Sur le tracé de Glasgow, le Vaudruzien a bouclé les 16 tours de vélodrome et les 4'000 mètres de l’épreuve en 4’46’’943. Il termine à 46 secondes de l’homme le plus rapide de ces qualifications, l’Italien Filippo Ganna. /gjo