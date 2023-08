Justin Paroz s’impose à Verbier

Justin Paroz s’impose en patron. Après trois participations et une victoire en 2022 sur l’épreuve de l’ultra fondo, le cycliste neuchâtelois s’est adjugé la course Ultimate du Tour des stations vendredi à Verbier. Il a avalé les 555 kilomètres et les 17'000 mètres de dénivelé du parcours en 23h51’. Un chrono qui lui permet d’atteindre son objectif de terminer en moins de 24 heures et de s’emparer de la victoire finale. Sur la ligne d’arrivée, au sommet du col de la Croix de Cœur, Justin Paroz a devancé son compatriote Guillaume Bourgeois de plus de deux heures. /comm-gjo