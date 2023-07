Belle performance pour Emilien Barben. Le vététiste de Chez-Le-Bart a pris le 3e rang ce week-end de la 11e édition de la Bergibike. Une course de 79km et 2440m de dénivelé entre Fribourg et Bulle. Il a terminé à huit minutes du vainqueur, Hansueli Stauffer qui a réalisé un chrono de 3 heures 36 minutes et 20 secondes.

Ce résultat permet à Emilien Barben d’occuper le 2e rang du classement général de la Bike Marathon Classics, la Coupe de Suisse du marathon VTT. /comm-jpp