Belle 3e place à Megève pour un vététiste neuchâtelois

Loïc Blanc s'empare de la 3e place de la MB Race à Megève en France. Le week-end dernier, le Chaux-de-Fonnier a terminé sur le podium de cette épreuve internationale de VTT marathon. Seuls l'Obwaldien Martin Fanger et l'Argovien Urs Huber ont terminé devant Loïc Blanc sur ce parcours de 146km et 7000m de dénivelé positif. Le cycliste des Montagnes neuchâteloises a bouclé son pensum en 9h50. Grâce à sa performance, Loïc Blanc occupe la 3e place du classement général du challenge MTB Alpine Cup derrière Martin Fanger et Urs Huber.



La MB Race était la 2e manche de cette compétition qui comprend également le Jura Bike Marathon, le Grand Raid et La Forestière. /comm-jha