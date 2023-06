Justin Paroz double la mise

Le 2x200 Ultra Challenge convient à merveille à Justin Paroz. Le cycliste de Colombier en a encore fait la démonstration samedi. Parti aux alentours de 9h du matin de La Chaux-de-Fonds, et malgré des maux de ventre, il a bouclé le parcours de 409 kilomètres et 5'300 mètres de dénivelé positif en 13h28, à peine la nuit tombée. Un temps synonyme de chrono le plus rapide sur cette deuxième édition.





Chacun son rythme

« Cet événement doit vraiment rester un challenge. Le seul objectif est de terminer le parcours en 32 heures. Il n’y a ni chrono ni classement », rappelle Julien Bouille, organisateur de ce 2x200. C’est pourquoi, au fur et à mesure de la nuit et de la journée du dimanche, les athlètes arrivent au compte-goutte, selon leur rythme, sous les applaudissements de concurrents et de passionnés. « Aujourd’hui les gens n’ont pas forcément envie d’avoir la pression d’une course », estime l’organisateur.