400 bornes à la force des mollets à La Chaux-de-Fonds

Pédaler 400 kilomètres en moins de 32 heures. La donne est aussi claire qu’ardue pour les 100 participants qui s’élanceront samedi à La Chaux-de-Fonds pour la deuxième édition du 2x200 Ultra Challenge. Selon l’organisateur, Julien Bouille, l’épreuve représente une porte d’entrée vers le monde de l’Ultra Cycling. Autrement dit, des épreuves d’endurance particulièrement longues.





Discipline « addictive »

L’an dernier, lors de la première édition, c’est Justin Paroz qui s’est montré le plus rapide en terminant le parcours en 12h45. Il est à nouveau engagé cette année et a pris goût à ce type d’épreuve. « Quand on a commencé, on arrive plus à s’en passer. On veut toujours aller plus loin, c’est ça qui nous anime », explique le cycliste de Colombier.