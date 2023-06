Bis repetita sur le Trophée des Montagnes

On prend les mêmes et on recommence au Trophée des Montagnes. Vendredi lors de la deuxième étape cycliste, Pauline et Justin Paroz ont bouclé en tête le tracé entre Nods et Chasseral, comme lors de la première course de l'épreuve. La Chaux-de-Fonnière a mis tout le monde d’accord en terminant les 9,6 kilomètres, et 660 mètres de dénivelé positif en 29’30’’. Elle a devancé Annick Baur et Sybille Erdmannweider.

Chez les messieurs, Justin Paroz s’est imposé sur le fil avec son chrono en 26’27’’. Il a terminé devant Léo Garnier et Noah Schriber. Avec deux victoires en autant d’étapes, Pauline Roy et Justin Paroz occupent logiquement la tête du classement général.

La troisième étape aura lieu vendredi 23 juin entre Valangin et la Vue-des-Alpes. Le tracé sera long de 9,8 kilomètres avec un dénivelé de 630 mètres. /dpi