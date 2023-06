Camille Balanche : un trophée à défendre !

La première manche de la Coupe du monde est programmée ce samedi à Lenzerheide. Elle sera suivie une semaine plus tard de l’étape de Leogang, en Autriche. Camille Balanche se sent particulièrement à l’aise sur ces deux pistes. Elle reste même invaincue à Leogang depuis trois ans, où elle avait été sacrée championne du monde en 2020. Et elle n’a aucune raison de ne pas se montrer ambitieuse pour tenter de rééditer ses exploits. La vététiste est même plutôt attendue au contour et la pression est sur ses épaules. « Mais la pression, je la bois », rigole-t-elle pour évacuer les attentes placées en elle. À 33 ans, Camille Balanche n’est pas la plus jeune du circuit. De loin pas. Mais elle venue au VTT de descente sur le tard et elle juge avoir encore une marge de progression. « Avec mon team, on bosse encore sur tous les aspects, le bike, les suspensions, et aussi ma préparation », énumère-t-elle.

Ses succès lui permettent aujourd’hui de se consacrer uniquement à sa passion. L’époque où elle se déplaçait sur les manches du championnat de Suisse avec son seul véhicule qui servait aussi bien de dortoir que d’atelier mécanique est bien révolue. « Si on est dans le top 3 mondial, on vit bien du VTT de descente. On peut vraiment se focaliser là-dessus », lâche-t-elle encore.