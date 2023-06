Emilien Barben en or. Le vététiste de Bevaix est devenu champion de Suisse masters de VTT (catégorie réservée aux plus de 30 ans) dimanche à Crans Montana. Il a précédé de plus d'une minute (1'09'') son dauphin, le Jurassien Andy Klay. Nicolas Lüthi se classe sixième. /comm-mne