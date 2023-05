Justin Paroz et Pauline Roy s’imposent

Victoire pour Justin Paroz et Pauline Roy. Les deux cyclistes ont remporté la 1re étape du Trophée des Montagnes disputée vendredi entre Travers et le Soliat. Chez les hommes, le Neuchâtelois a avalé les 11,5km et les 650 mètres de dénivelé positif en 29'14''. La Chaux-de-Fonnière en a fait de même sur le tracé de la course de côte en 36’07’’. Ils s’emparent du commandement au classement général.



La deuxième étape se tiendra vendredi 9 juin entre Nods et Chasseral avec un tracé de 9,60km pour 660 mètres de dénivelé positif. /jha