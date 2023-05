Chasseral, Chaumont ou Le Soliat : parole aux grimpeurs !

C’est une histoire entre grimpeurs ! Le Trophée cycliste des Montagnes neuchâteloises 2023 prend son envol ce vendredi 26 mai. Il débute par la dernière-née des courses de côte inscrites au calendrier, à savoir Travers – Le Soliat : une ascension de 11 km 500 pour 650 mètres de dénivellation. Le Trophée des Montagnes neuchâteloises s’étale de mai à septembre, il compte désormais non plus cinq, mais six manches réparties sur l’ensemble du territoire cantonal. Il comprend les ascensions les plus mythiques de la région comme La Vue-des-Alpes, Chaumont ou encore Chasseral. Les routiers s’élanceront en revanche pour la première fois à l’assaut du Soliat sur un parcours inédit au départ de Travers. L’organisation de cette manche initiale est assurée par le plus jeune des clubs de l’Union cycliste neuchâteloise (UCN), en l’occurrence le Neuchcyclingfriends. Ce club lance pour la première fois dans la mise sur pied d’une compétition à la demande des responsables du trophée. Président du Neuchcyclingfriends, Michel Di Mantino estime que cette épreuve est destinée aussi bien aux coureurs populaires qu’aux plus chevronnés : « Cette course de côte est accessible à tous. L’idée, c’est d’avoir un événement plus festif que les autres manches. En haut, il y aura de la musique, quelque chose à manger et aussi une tireuse à bière ». Après l’effort, le réconfort !