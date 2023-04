Le Tour à Adam Yates, l'étape à Fernando Gaviria

Adam Yates succède à Alexandr Vlasov au palmarès du Tour de Romandie. L'ultime étape entre Vufflens-la-Ville et Genève (170,8 km) a souri au Colombien Fernando Gaviria.

Vainqueur du Tour des Emirats Arabes Unis en 2020 et du Tour de Catalogne en 2021, Adam Yates a remporté, dimanche à Genève, sa troisième épreuve par étapes sur le World Tour.

Après avoir limité la casse lors du prologue au Bouveret et lors du contre-la-montre de Châtel-Saint-Denis, le Britannique a su faire la différence samedi dans la montée sur Thyon 2000.

Le contre de Reichenbach

L’étape de dimanche a été marquée par le baroud d’honneur de Thomas Gloag. Onzième du classement avant cette ultime étape, le Britannique de chez Jumbo Visma a fait partie de la principale échappée du jour. Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2022 s’est retrouvé leader virtuel, avant d'être rejoint à 34 km du but.

Dix kilomètres plus tard, le Valaisan Sébastien Reichenbach et son coéquipier chez Tudor, le Luxembourgeois Arthur Kluckers, faussaient compagnie au peloton, parvenant à rejoindre le Français Geoffrey Bouchard. Vaillant, le trio était rejoint à 2 km du but. Au sprint, le Colombien Fernando Gaviria a fait valoir sa pointe de vitesse, devançant l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Ethan Hayter.

Au classement final, Adam Yates précède l'Américain Matteo Jorgenson de 19'' et l'Italien Damiano Caruso à 27''. Meilleur Suisse: Gino Mäder termine 15e à 2'48''. Le Jurassien Yannis Voisard obtient une belle 18e place à 3'24''.

