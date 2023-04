Adam Yates a accéléré et personne ne l'a plus revu

Sauf scénario peu probable, Adam Yates remportera ce dimanche à Genève le Tour de Romandie 2023, pour sa première participation. Samedi, le Britannique l'a emporté avec brio à Thyon 2000 et a pris le maillot jaune..

L’étape reine du Tour de Romandie, Sion – Thyon 2000 (161 km), avec pas moins de 54 km d’ascension pour un total de 4300 mètres de dénivelé, s’est jouée dans la montée finale de 21 kilomètres. Au train, le maillot jaune et vainqueur du contre-la-montre de Châtel-Saint-Denis, Juan Ayuso, était le premier des favoris à lâcher à 8,5 km du but, en compagnie du Jurassien Yannis Voisard, finalement 21e à 2'37''.

Un kilomètre plus tard, Gino Mäder (19e à 2'27'') craquait, laissant filer ses espoirs de succéder à Laurent Dufaux, au palmarès du TdR.

Un coup de maître

A la pédale, Adam Yates prenait la poudre d’escampette à 4,2 km de l’arrivée, juste avant Les Colons. Sur la ligne, le Britannique a signé un coup double, en remportant cette étape alpestre et en prenant la tête du classement général. Pour sa première participation, l’Anglais a réussi un coup de maître.

Parti en contre à 2,5 km du but, Thibaut Pinot a fini à 7 secondes du vainqueur. Troisième place pour l’Italien Damiano Caruso à 19 secondes. Au général, Adam Yates compte 19 secondes d’avance sur l’Américain Matteo Jorgenson et 28’’ de marge sur Caruso. Gino Mäder est 16e à 2'48'' et Yannis Voisard, 19e à 3'24''.

/ATS