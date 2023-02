Valère Thiébaud et les pistards suisses éliminés

Aux Championnats d'Europe sur piste à Granges, le 'quatre' suisse masculin n'a pas montré la progression attendue et s'est retrouvé éliminé par la Belgique dans le tour principal.

Le quartette formé du Neuchâtelois Valère Thiébaud, Alex Vogel, Noah Bögli et Claudio Imhof n'a pas convaincu comme la veille. En 3'57''059, les quatre poursuiteurs n'ont été que quatre dixièmes de seconde plus rapide que mercredi (3'57''463). Avec ce nouveau temps, ils ont concédé plus de 5 secondes à leur adversaire, la Belgique et ont dû se contenter de la 7e place.

L'entraîneur national Mickaël Bouget s'est montré déçu par la performance, mais la défection de dernière minute de Simon Vitzthum n'a pu être compensée. Avec le Thurgovien, les Suisses avaient arraché la médaille d'argent aux Européens il y a dix-huit mois sur la même piste soleuroise. Victime d'une fracture de la clavicule à la suite d'une chute à l'entraînement, il a largement fait défaut. 'Il nous manque de la profondeur pour pouvoir cacher un forfait d'un coureur de l'acabit de Simon Vitzthum, explique Bouget. Mais il n'y a pas que ça. Nous savons que nous devons rouler plus vite et que nous pouvons rouler plus vite.'

Reusser a aimé

Le quatre suisse dames avec Marlen Reusser, Fabienne Buri, Jasmin Liechti et Aline Seitz a facilement dominé l'Espagne pour assurer la sixième place. Elles ont très légèrement amélioré leur record de Suisse de trois centièmes (4'21''751).

Reusser tirait un bilan positif après la course: 'J'ai beaucoup appris et j'ai pris beaucoup de plaisir et je crois qu'on a vu que ce projet a du potentiel'.

Comment l'équipe va se développer dans le futur ? La question reste ouverte. 'Nous savons maintenant où nous nous situons. Nous allons analyser nos perspectives dans l'optique d'une qualification pour les Jeux olympiques. Et après nous déciderons de la suite des opérations', précise Patrick Müller, le chef de la performance à Swiss Cycling.

/ATS