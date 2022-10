Valère Thiébaud veut faire aussi bien qu’en 2021

Sur le plan individuel, Valère Thiébaud participera vendredi à la course aux points. Le Vaudruzien précise que c’est une course dix fois plus longue que celle par équipe. « Elle se tient sur 160 tours soit 40km. Tous les 10 tours, il y a un sprint qui rapporte des points aux quatre premiers et ensuite on calcule le total ». C’est un effort différent que lors de la course par équipes, relève Valère Thiébaud. « C’est une épreuve en peloton, donc ça joue davantage des coudes, mais pas autant que sur une course à élimination ». Côté ambition, là encore le pistard de Vilars joue la prudence. « Il y a quand même des coureurs très forts, mais c’est tactique, on peut toujours essayer de se faufiler pour prendre des tours. L’an dernier, bien que je n’étais pas dans la forme de ma vie, j’avais pris la 6e place. L’objectif est de faire aussi bien », conclut Valère Thiébaud.