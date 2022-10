C’est déjà fini pour Valère Thiébaud et l’équipe de Suisse

L'équipe de Suisse de poursuite a connu une grosse désillusion aux Mondiaux à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle n'a en effet pas franchi le cap de la qualification. Le quatuor composé de Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum et Alex Vogel a obtenu un chrono de 3'53''532. Il n'a pu faire mieux que 10e sur 16 pays en lice. Les Suisses ont manqué une place dans le top 8 qualificatif pour la phase finale pour un peu plus d'une seconde. Le meilleur temps a été établi par la Grande-Bretagne en 3'48''092. Valère Thiébaud n’a pas pour autant terminé ces Mondiaux. L’habitant de Vilars sera engagé vendredi dans la course aux points. /ATS-jpp