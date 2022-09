Alexandre Balmer rêve de médaille

Préparation tronquée

Après trois mois de convalescence, Alexandre Balmer a eu le temps de revenir sur le circuit World Tour pour préparer ces championnats du monde en participant notamment au Grand Prix du Québec la semaine dernière. Une compétition qui a permis au Chaux-de-Fonnier de se préparer pour la course en ligne, mais pas pour la discipline très spécifique du contre-la-montre. Un exercice que le jeune professionnel n’a plus exercé depuis près d’un an alors que « les spécialistes s’entraînent très régulièrement », précise Alexandre Balmer.