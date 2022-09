Pauline Roy et Alexis Cohen se sont imposés mercredi soir dans la cinquième et ultime manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Une étape disputée sur 7,2 km et 367 mètres de dénivellation positive entre Le Locle et Sommartel. La cycliste chaux-de-fonnière a parcouru la distance en 19’19’’, le Vaudruzien en 17’03’’. Pauline Roy remporte le classement final dames du Trophée 2022, et c’est Nicolas Bialon qui s’impose chez les messieurs. /jhi