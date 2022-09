Pauline Roy et Justin Paroz vainqueurs à Chaumont

Les favoris n’ont pas déçu mercredi soir, lors de la quatrième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Pauline Roy et Justin Paroz ont terminé en tête du parcours de 4,52 kilomètres et 407 mètres de dénivelé positif entre Pierre-à-Bot et Chaumont.

La cycliste chaux-de-fonnière s’est imposée pour la quatrième fois dans ce Trophée, en 21’02’’, devant Crystel Matthey et Tess de Almeida. Justin Paroz l’a emporté en 15’56’’, devant Nicolas Bialon et Pavel Hasler.

Prochaine et ultime étape : mercredi 7 septembre, pour la manche Le Locle-Sommartel. /jhi