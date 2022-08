Balmer et Roy remportent Biaufond-La Chaux-de-Fonds

Une victoire à domicile pour Alexandre Balmer et Pauline Roy, les deux athlètes du Cimes Cycle. Ils ont remporté samedi la course de côte Biaufond-La Chaux-de-Fonds, troisième étape du Trophée des montagnes neuchâteloises.

Chez les hommes, Alexandre Balmer a passé la ligne en 24'34''28. Il devance d'un peu plus de 11 secondes Justin Paroz et Nicolas Bialon de 15 secondes.

Chez les dames, Pauline Roy a passé la ligne en 29'47''22. Elle devance Naïka Racheter de 2 minutes 04 et 95 centièmes et Crystel Matthey de 3 minutes 23 secondes et 70 centièmes. /lre