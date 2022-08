Pauline Roy et Alexis Cohen ont remporté le traditionnel Ruban bleu mercredi. La course cycliste de côte Valangin-La Vue-des-Alpes constitue la deuxième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Pauline Roy a parcouru les 9,8 km et les 632 m de dénivelé positif en 30’49’’. Chez les messieurs, Alexis Cohen s’est imposé en 26’30’’. Prochaine étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises ce samedi, à l’occasion de la course Biaufond - La Chaux-de-Fonds. /jhi