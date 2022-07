Christophe Moreau : « Une écrasante domination de la Jumbo-Visma » sur le Tour de France

La petite reine a quoi qu’il en soit drainé les foules. Du Danemark, en passant par France et la Suisse avec des étapes à Lausanne et Aigle, de nombreux supporters « sont venus au bord des routes et c’est vrai que c’est la fête pour tout le monde et c’est surtout la fête du vélo », conclut Christophe Moreau. /nmy