Camille Balanche reçue 5 sur 5

Quel que soit le lieu, le résultat reste le même. Camille Balanche ne descend plus du podium cette année en Coupe du monde de VTT de descente. La cycliste neuchâteloise établie à Bienne a pris le 3e rang de la 5e épreuve de la saison ce samedi à Vallnord Pal Arinsal en Andorre. Elle a concédé 3’’684 à l’Autrichienne Valentina Höll et 0’’146 à l’Allemande Nina Hoffmann. Camille Balanche signe là son 5e podium de la saison. Elle en profite pour conforter sa place en tête du classement général de la Coupe du monde. La Locloise possède 180 points d’avance sur la Française Myriam Nicole et 274 sur Valentina Höll à trois manches de la fin de saison. Un week-end parfait rapporte 250 points. /msc