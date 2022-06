Nicolas Lüthi a trouvé plus fort que lui. Le vététiste de St-Blaise a pris la 2e place des 35 km du Raid Evolenard dimanche, 2e manche du Bike Marathon Classics. Le triple vainqueur du parcours a été devancé de plus de dix minutes par Felipe Ramos de Sembrancher qui s’est imposé en 1h38’22’’. Ce dernier signe le record du parcours et améliore la marque détenue par le Neuchâtelois de plus de trois minutes. /comm-jpp