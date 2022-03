Camille Balanche en quête du graal

Sa compagne n’est plus son adversaire

Alors qu’elle vient de fêter ses 32 ans, la vététiste a changé de matériel durant l’hiver. Mais le Covid lui a mis des bâtons dans les roues. « Il y a eu des problèmes pour livrer les pièces à temps. On a reçu notre nouveau bike vendredi passé et il est complètement différent », détaille Camille Balanche. Pour autant, la citoyenne de Bienne se montre optimiste. « Comme le vélo est vraiment mieux, ça ne devrait qu’aller mieux », dit-elle. Si la Neuchâteloise ne portera plus le maillot arc-en-ciel de championne du monde cette année, elle devra surtout composer avec l’absence d’Emilie Siegenthaler parmi ses adversaires. Sa compagne a pris sa retraite sportive mais l’accompagnera sur chaque épreuve. « C’est sûr que ça va être le plus gros changement cette année », avoue Camille Balanche. Elle compte bien s’appuyer sur les conseils de la Seelandaise pour s’installer au sommet de son sport. /msc