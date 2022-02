Un défi cycliste de 400 kilomètres

2 x 200 ultra challenge : c’est le nom d’une nouvelle épreuve cycliste d’endurance non chronométrée qui se déroulera au départ de La Chaux-de-Fonds le 25 juin prochain. Le défi consistera non pas à rouler durant 200 kilomètres, mais le double de cette distance : « L’objectif est d’attirer des amateurs qui désirent vivre ce type d’expérience au moins une fois dans leur vie », explique Julien Bouille, qui est à l’origine de cet événement. « C’est aussi la porte d’entrée de l’ultra cycling. » En clair, des épreuves de très longues distances sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres.

L’itinéraire qui se compose d’une seule boucle de 400 kilomètres reste une surprise. Il ne sera dévoilé que 72 heures avant le départ. Les organisateurs indiquent uniquement que le parcours traversera 9 cantons et qu’il comportera 6'350 mètres de dénivelé positif. Le challenge sera considéré comme réussi si la totalité du parcours est couverte en moins de 32 heures.

L’itinéraire ne sera pas balisé. Mais chaque coureur recevra trois jours avant l’épreuve un fichier GPX à importer sur un système de navigation ainsi qu’une carte du parcours. Il sera possible de suivre l’évolution des participants en temps réél via l’application « Follow my Challenge ». /mne





Plus d'informations et inscriptions…