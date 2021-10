Bronze toujours à portée de Valère Thiébaud 

Les poursuiteurs suisses peuvent encore prétendre au bronze. Valère Thiébaud et ses trois coéquipiers helvétiques ont signé le cinquième temps des qualifications de la poursuite par équipes mercredi après-midi sur le vélodrome de Roubaix aux championnats du monde de cyclisme sur piste. Vice-champions d’Europe de la spécialité, les Suisses ont couvert leurs 4'000 mètres dans le temps de 3’54’’176. Ils ont concédé plus de cinq secondes au quatuor italien, qui s’est montré le plus rapide.

Les Suisses en découdront ce mercredi soir encore avec les Allemands lors du premier tour par élimination directe. En cas de succès, ils demeuraient en lice jeudi pour briguer le bronze. /mne