Or ou argent pour Valère Thiébaud

Le quatuor helvétique de la poursuite par équipes est assuré d’enlever une médaille ce mercredi aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Elle sera d’or ou d’argent. Le Neuchâtelois Valère Thiébaud et ses trois coéquipiers, Claudio Imhof, Simon Vitzhum et Alex Vogel, ont en effet disposé de la Russie lors du premier tour principal de la compétition disputée sur le vélodrome de Granges, dans le canton de Soleure. Les Suisses ne sont pas allés au bout de leur effort puisqu’ils ont rejoint les Russes avant la fin des quatre kilomètres de course.

Le quatuor helvétique est ainsi directement qualifié pour la finale où il sera opposé au Danemark ce mercredi soir encore. /mne