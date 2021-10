Médaille à portée de Valère Thiébaud

Valère Thiébaud et ses trois autres coéquipiers helvétiques peuvent prétendre à une médaille aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste. Dans leur vélodrome de Granges, les coureurs suisses ont en effet signé mardi le meilleur temps des qualifications de la poursuite par équipes.

Par rapport aux Jeux olympiques de Tokyo, la composition du quatuor helvétique a bien changé. Seul le Neuchâtelois Valère Thiébaud était déjà en action au Japon. A Granges, il accompagnait Claudio Imhof, Simon Vitzthum et Alex Vogel. Les Suisses ont bouclé les 4000 m dans un temps de 3'53''398. Ils sont restés à plus de quatre secondes du record national, mais ils ont laissé derrière eux des équipes comme les finalistes olympiques danois et italiens.

Les pistards suisses se retrouvent dans une bonne position pour la lutte aux médailles. Ils seront opposés à la Russie lors du tour principal, ce mercredi, qui réunit les huit équipes les plus rapides. Si les Suisses l'emportent, ils lutteront alors pour l'or. En cas de défaite, ils pourront au mieux briguer le bronze. En qualification, le quatuor helvétique s'est montré une seconde plus rapide que la « quatre » russe. /comm-mne