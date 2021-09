Justin Paroz intouchable

Justin Paroz victorieux lors de la 4e étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises. Mercredi, le Neuchâtelois s’est imposé en solitaire dans la course disputée entre Pierre-à-Bot et Chaumont. Il a avalé les 4,5 km et 407 m de dénivelé en 15’45’’. Son dauphin, le Vaudruzien Alexis Cohen, termine au 2e rang à 33’’ et Pavel Hasler de Tramelan a pris la 3e place à 38’’.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Vallonnière Mélanie Jeannerod en 20’14’’ devant la Fribourgeoise Karin Haenni et Carole Perrot de Prêles. La course était organisée par le Zeta Cycling club de Colombier.

La dernière manche aura lieu mercredi prochain entre Le Locle et le Grand-Sommartel. /comm-jha