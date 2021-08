Alexis Cohen remet ça

Pauline Roy et Alexis Cohen se sont imposés mercredi dans la deuxième étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises, entre Valangin et La Vue-des-Alpes. Pour le cycliste du Val-de-Ruz, c’était même une redite de la première étape, puisque comme la semaine dernière sur la montée Nods-Chasseral, il s’est imposé et a battu le record du parcours, terminant en 24’48’’, plus d’une minute en-dessous de la marque précédente. Il a précédé Alexandre Martin (25'46'') et Nicolas Bialon (25'51''). Pauline Roy (31'01'') s’est imposée sur le fil devant Carole Perrot (31'10'') et Karin Haenni (31'10''). Troisième manche samedi, pour une course en ligne entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds. /jhi