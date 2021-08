Florence Darbellay : la grande dame du Grand Raid !

Aucun vététiste neuchâtelois n’est parvenu à tirer son épingle du jeu sur la distance reine du mythique Grand Raid Verbier – Grimentz. C’était samedi en VTT. L’Allemand Andreas Seewald, lui, en a profité pour battre le record du parcours. Il s’est imposé après 125 kilomètres d’effort pour plus de 5'000 mètres de dénivellation en 5h54’56’’. La Neuchâteloise Joanie Huguenin signe le septième rang chez les dames.

Mais la grande dame de la course se nomme certainement Florence Darbellay. La Valaisanne de Neuchâtel désirait relever un challenge particulier. Elle s’est élancée sur le plus petit des parcours, celui de 37km au départ d’Evolène et elle s’est imposée avec un nouveau record à la clé. Ainsi, Florence Darbellay a remporté le Grand Raid dans toutes ses versions, de la plus courte à la plus longue. Un bel accomplissement à 44 ans !