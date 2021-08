Le Giro du lac de Neuchâtel est né : c’est l’appellation d’une nouvelle épreuve cyclosportive qui consiste, comme son nom l’indique, à boucler en vélo les 100 kilomètres autour du lac. Il s’agit d’un parcours emblématique pour tout cycliste régional qui se respecte.

Coorganisateurs de cet événement, Neso Milosevic et Tony Puglia pensaient dans un premier temps proposer uniquement cette course sous une forme individuelle. Les coureurs devaient se chronométrer eux-mêmes via l’application Strava. Les deux initiateurs ont revu leur concept. Ils proposent une formule en peloton, à allure réglée, sous conduite.