Valère Thiébaud rentre en lice aux Jeux olympiques

Valère Thiébaud en lice à Tokyo. Le quatre de piste suisse a procédé à deux changements pour le tour principal prévu aux Jeux olympiques. Stefan Bissegger et Cyrille Thièry seront associés à Théry Schir et au Neuchâtelois. Les deux hommes remplacent respectivement Robin Froidevaux et Mauro Schmid (blessé). La Suisse doit affronter l'Australie. /ATS-jha