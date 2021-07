La quatrième étape du Trophée du Doubs pour Cohen et Perrot

La quatrième étape du Trophée du Doubs s’est tenue mercredi soir. Elle devait avoir lieu entre St-Ursanne et St-Brais, mais en raison de travaux sur le tronçon, elle a été déplacée entre Moulin-Jeannotat et Montfaucon. Le Neuchâtelois Alexis Cohen s’est imposée devant le Tramelot Pavel Hasler et le Boncourtois Christophe Terrier. Chez les dames, c’est Carole Perrot de Prêles qui monte sur la plus haute marche du podium. Elle a devancé Lyne Dubois de la Ferrière. Au classement général, Marianne Froidevaux et Pavel Hasler sont en tête.

La dernière étape se déroulera mercredi prochain et emmènera les cyclistes entre Soubey et Saignelégier sur 14,3 km. /comm-ami